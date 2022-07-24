Пекин, 24 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с модулем «Вэньтянь» стартовала к орбитальной станции «Тяньгун» 24 июля. Об этом сообщает China Daily.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Запуск с космодрома «Вэньчан» на юге Китая состоялся в 14:22 по местному времени (09:22 мск). После восьми минут полёта модуль был выведен на высоту около 400 км над Землёй.

Модуль «Вэньтянь» прибудет к орбитальной станции Китая через несколько часов. Принимать модуль будут космонавты Чен Дун, Лю Ян и Цай Сюжэ, которые находятся на базовом модуле «Тяньхэ». После завершения стыковки космонавты перейдут в лабораторный модуль для проверки его состояния после полёт.

В настоящее время китайская космическая станция состоит из одного базового модуля «Тяньхэ», который был запущен в апреле 2021 года. В Китае рассчитывают завершить развёртывание станции в 2022 году. Осенью к станции должен прибыть ещё один лабораторный модуль «Мэнтянь».