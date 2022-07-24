Ставрополь, , 09:47 — REGNUM Казачьему батальону «Терек», входящему в состав добровольческого отряда «Дон», вручили боевое знамя и икону Святого Николая. В церемонии принял участие ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко. Об этом ИА REGNUM сообщил верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

Терские казаки Vsko.ru

Командир казачьего батальона «Терек» получил боевое знамя из рук атамана Терского казачьего войска, помощника полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталия Кузнецова. Переданная казакам-добровольцам икона с образом Святого Николая призвана защитить воинов на поле брани. Окормление казачьего батальона поручено отцу Владиславу, который вошёл в состав подразделения.

Напомним, что батальон «Терек» сформирован из числа казаков Терского казачьего войска, имеющего богатую воинскую историю, и входит в состав сводного казачьего отряда «Дон», который принимает участие в специальной военной операции России на Украине с апреля 2022 года.