Красноярск, , 09:45 — REGNUM В Красноярском крае суд наложил арест на имущество предпринимателя Анатолия Быкова, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Анатолий Быков Vk.com

В рамках расследования по иску о взыскании с бизнесмена компенсации морального вреда, причинённого убийством 48-летнего красноярца в 1998 году, дополнительно установлено недвижимое имущество обвиняемого.

«В целях обеспечения приговора в части гражданского иска Свердловским районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова в виде 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей», — отметили в ведомстве.

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