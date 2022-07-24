Курск, , 09:44 — REGNUM До 8 августа продлено на территории Курской области действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом 24 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

Как указал глава области, на её территории на протяжении двух недель не было зафиксировано случаев диверсий и терактов. При этом Старовойт поблагодарил за работу спецслужбы и правоохранительные органы, а жителей области — за бдительность.

«Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 8 августа», — отметил он в своём сообщении.

Кроме того, Старовойт попросил жителей региона обращаться по телефону 122 с сообщениями о подозрительных гражданах, бесхозных предметах и беспилотниках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР.