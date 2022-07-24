Черлакский район, , 09:33 — REGNUM В Черлакском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 14-летнего мальчика. Трагедия произошла вечером 22 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Омской области лошадь убила мальчика СУ СКР по Омской области

По данным следствия, подросток верхом на лошади помогал сожителю своей матери пасти коров.

«Когда лошадь понесла, он не удержался в седле и упал, повиснув вниз головой, так как нога застряла в стремени. Лошадь протащила мальчика более километра», — отметили в ведомстве.

В результате подросток скончался от черепно-мозговой травмы. Следователи намерены дать оценку действиям отчима, который разрешил плохо державшемуся в седле мальчику сесть на лошадь.