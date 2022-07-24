Токио, , 09:33 — REGNUM Испытательный пуск метеорологической ракеты S-520 с двигателем японской разработки проведён 24 июля. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракета (сс) geralt

Запуск проводился с площадки космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Испытания прошли успешно — ракета достигла высоты — 168 км.

Метеорологические ракеты запускаются на высоту около 100 км. Они используются для исследования верхних слоёв атмосферы.

Ракета S-520 оснащена новым двигателем, разработанным специалистами JAXA. В будущем в Японии планируют использовать эти наработки для создания сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который будет отличаться от использующихся аналогов значительно меньшими размерами.

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