Донецк, 24 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:18 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.