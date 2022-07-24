Херсон, 24 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования вновь обстреляли район Каховской ГЭС и мост через реку Ингулец в селе Дарьевка Херсонской области. Об этом 24 июля рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«По Каховской ГЭС и Дарьевскому мосту стреляли. ПВО успешно отразила большинство снарядов, однако есть попадания по Дарьевскому мосту», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы Херсонской области уточнил, что, несмотря на обстрел, движение по мосту не было нарушено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что гарантом безопасности Запорожской области от агрессии извне станет постоянная дислокация в регионе подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ.