Бай-Тайгинский район, Тува, , 09:21 — REGNUM В Бай-Тайгинском районе Тувы организована проверка по факту гибели двоих мужчин. Их тела были найдены на улице села Тээли днём 18 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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На трупах не были найдены внешние следы насильственной смерти. Предварительно установлено, что в тот день монтёр районного узла электросвязи ООО «Тывасвязьинформ» пытался провести интернет, позвав на помощь знакомого односельчанина.

«При заброске полевого кабеля на высоковольтные линии электропередач оба мужчины получили удар электрическим током, от которого скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

В рамках проверки сотрудники СКР изымают и изучают документацию, в том числе журнал инструктажей по технике безопасности и другие материалы.