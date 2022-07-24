Орландо, США, , 09:12 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» нанёс поражение с разгромным счётом ещё одной лондонской команде «Челси» в товарищеском матче. Об этом 24 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона Кэмпинг Уорлд в Орландо (американский штат Флорида) и закончилась в пользу «Арсенала» со счётом 4:0.

В составе победителей голы забили бразильский форвард Габриэл Жезус (15-я минута), норвежский полузащитник Мартин Эдегор (36-я), нападающий Букайо Сака (66-я) и бельгийский хавбек Альберт Локонга (90+2-я).

Отметим, в следующем товарищеском матче лондонский «Арсенал» сыграет с испанской командой «Севилья», матч состоится 30 июля.