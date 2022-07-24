Лондон, , 09:08 — REGNUM После начала специальной военной операции спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины число ежемесячных вылетов самолётов-разведчиков ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint увеличилось в несколько раз, и больше всего таких вылетов было в марте. Об этом 24 июля сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные британского минобороны.

Уточняется, что в декабре 2021 года названные самолёты-разведчики, которых у Британии три, вылетали шесть раз, в январе 2022 года — девять раз, в феврале и апреле — по 12 раз, и в мае — 14 раз.

«Цифры, полученные по запросу на основании закона о свободе информации, показывают, что количество вылетов британских разведывательных самолетов RC-135 Rivet Joint увеличилось с шести в месяц в декабре до пикового значения 18 в месяц (март 2022 года), когда Россия вторглась на Украину», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на нынешней неделе RC-135 продолжают совершать полёты над акваторией Чёрного моря, наблюдая за подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ.

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