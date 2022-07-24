Санкт-Петербург, 24 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Зарубежная интернет-аудитория сохраняет высокий интерес к представленным на онлайн-площадках материалам Государственного Эрмитажа. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский агентству ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Пиотровский рассказал, что в Эрмитаже не наблюдают снижения интереса к онлайн-продуктам музея на фоне нападок на русскую культуру в странах Запада. Он добавил, что в Эрмитаже планируют усилить присутствие музея на онлайн-площадках на иностранных языках.

«Пока положение стабильное, но нам нужно делать в этом направлении больше», — отметил директор музея.

Государственный Эрмитаж активизировал развитие цифровых продуктов в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, музей создал собственное телевидение, где зрители могли ознакомиться с трансляциями событий и экскурсий музея.

В июне 2022 года в Эрмитаж были возвращены картины, экспонировавшиеся за пределами России. Музей ввёл мораторий на выставки в Европе и США в течение года.