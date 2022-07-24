Москва, , 09:01 — REGNUM Жителям России следует избегать в диалоге с мошенниками многословности, советует эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

По ее словам, мошенники реже и неохотнее атакуют собеседников, которые грубят и троллят, а также тех, кто отвечает категорично и односложно. Она объяснила, что если не идти на контакт, то есть вероятность, что мошенники напротив — начнут вас избегать.

Дайнеко рекомендует также прерывать разговор и блокировать абонента. Также необходимо соблюдать правила безопасности и не передавать данные банковских карт и не переходить по подозрительным ссылкам, передает РИА Новости.

Не менее важным является соблюдение дистанции и в социальном общении. Она призывает не делиться подробностями личной жизни с посторонними и не предоставлять информацию о себе или близких без прямой необходимости.