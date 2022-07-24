Москва, , 08:56 — REGNUM Дипломаты Соединённых Штатов умоляют своих коллег в других странах не делать фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы этим продемонстрировать якобы «изоляцию» нашей страны в мире. Об этом 24 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — рассказала она в своём сообщении.

При этом Захарова утончила, что для таких доказательств российская сторона использует не фотографии, а «глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности», каковые демонстрируют высокопоставленные представители Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают удары, которые якобы были нанесены по порту Одессы, бездоказательно обвинив в этом Россию.