Донецк, , 08:56 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️08:44 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за 20 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка.

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