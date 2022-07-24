Екатеринбург, 24 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два человека погибли в результате наезда автомобиля на столб. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Sammedan Свеча

Авария произошла ночью 24 июля в районе Сибирского тракта. По предварительным данным, водитель машины «Форд Мондео» потерял контроль над управлением и врезался в столб. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, в Каменском районе в результате столкновения машин пострадали женщина и два ребёнка.