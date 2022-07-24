Мелитополь, Украина, , 08:48 — REGNUM Гарантом безопасности Запорожской области от агрессии извне станет постоянная дислокация в регионе подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 24 июля заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что более предметно говорить о разворачивании в регионе воинских частей на постоянной основе можно станет после проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», — добавил главного совета администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воевавшая на стороне киевского режима группа наёмников из США, Канады и Швеции погибла в Донбассе.