Донецк, , 08:45 — REGNUM ВСУ за 20 минутдважды обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:15 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм. 07:35 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 8 снарядов.

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