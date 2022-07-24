Донецк, 24 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. ВСУ за 20 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:15 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм. 07:35 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 8 снарядов.