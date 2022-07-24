Кунашак, Челябинская область, 24 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан водитель грузовой машины «Газон Некст», протаранивший автобус с людьми. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

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Его водворили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Кунашакском районе утром 23 июля. Три пассажира автобуса получили серьёзные травмы. В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело.