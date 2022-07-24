Москва, , 08:40 — REGNUM Гидрометцентр объявил 24 июля «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Предупреждение о жаре действует с 12:00 до 18:00 мск 24 июля.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — отмечается в сообщении.

Местами температура будет достигать +30 … +32 градусов.

Ранее на фоне небывалой жары в Европе эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин в интервью радио Sputnik оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары.

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