Москва, , 08:40 — REGNUM На российском рынке могут снизиться цены на автомобили массового сегмента. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский аналитическому агентству «Автостат».

Авторынок Zimbio.com

После введения антироссийских санкций странами Запада весной 2022 года в России наблюдался резкий рост цен на легковые автомобили. Пиковое повышение цен в первом квартале года составило до 40% в годовом исчислении. Далее произошло снижение стоимости новых моделей.

Гендиректор ГК «Автодом» отметил, что на большей части рынка наблюдается стабилизация цен. Он отметил, что в будущем возможно небольшое снижение цен на авто массового сегмента.

«Цены могут быть на уровне февраля и даже ниже, но, скорее всего, это будет не раньше декабря», — спрогнозировал Ольховский.

Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова добавила, что стабилизация цен ожидается и рынке подержанных автомобилей. Она объяснила это стабилизацией рубля, а также снижением ограничений и требований по ввозимым авто.

«При сохранении благоприятной экономической ситуации автомобили с пробегом дорожать не будут», — подытожила Овчинникова.

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