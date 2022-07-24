Эксперты допустили снижение цен на автомобили в России
Москва, 24 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На российском рынке могут снизиться цены на автомобили массового сегмента. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский аналитическому агентству «Автостат».
После введения антироссийских санкций странами Запада весной 2022 года в России наблюдался резкий рост цен на легковые автомобили. Пиковое повышение цен в первом квартале года составило до 40% в годовом исчислении. Далее произошло снижение стоимости новых моделей.
Гендиректор ГК «Автодом» отметил, что на большей части рынка наблюдается стабилизация цен. Он отметил, что в будущем возможно небольшое снижение цен на авто массового сегмента.
«Цены могут быть на уровне февраля и даже ниже, но, скорее всего, это будет не раньше декабря», — спрогнозировал Ольховский.
Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова добавила, что стабилизация цен ожидается и рынке подержанных автомобилей. Она объяснила это стабилизацией рубля, а также снижением ограничений и требований по ввозимым авто.
«При сохранении благоприятной экономической ситуации автомобили с пробегом дорожать не будут», — подытожила Овчинникова.