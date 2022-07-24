Краснодар, 24 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Движение на всех федеральных автодорогах в Сочи осуществляется в штатном режиме после ливней. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

David Молния. Ливень

"Движение по всем федеральным трассам в зоне ответственности Черноморского управления Росавтодора осуществляется в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

До 23 июля на курорте действовало штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки затронули Хостинский, Лазаревский, Центральный районы. Из-за ливней были подтоплены городские территории, а также участки федеральной трассы А-148. Там было перекрыто движение до полной ликвидации последствий ливней.