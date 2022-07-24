Киев, 24 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Делегация палаты представителей Конгресса США прибыла с визитом в Киев. Об этом 24 июля сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём телеграм-канале, в котором он также разместил видеозапись встречи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Благодарен за последний объявленный пакет помощи в сфере безопасности. Особенно — за крайне нужные нам пусковые установки HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты», — завил он в ходе встречи.

Кроме того, Зеленский отметил, что киевский режим ценит вклад Вашингтона в защиту Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о бесполезности санкций якобы являются «российской пропагандой».