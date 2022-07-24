Донецк, , 08:34 — REGNUM При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка погиб мужчина. Об этом 24 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«ВФУ атаковали Кировский район Донецка, на улице Абакумова погиб мужчина», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что воевавшая на стороне киевского режима группа наёмников из США, Канады и Швеции погибла в Донбассе. Об этом 24 июля сообщает издание Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» — Руслана Мирошниченко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе погибли наёмники из США, Канады и Швеции — Politico