Донецк, 24 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ Кировского района Донецка погиб мужчина. Об этом 24 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«ВФУ атаковали Кировский район Донецка, на улице Абакумова погиб мужчина», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что воевавшая на стороне киевского режима группа наёмников из США, Канады и Швеции погибла в Донбассе. Об этом 24 июля сообщает издание Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» — Руслана Мирошниченко.