Вашингтон, 24 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают удары, которые якобы были нанесены по порту Одессе, бездоказательно обвинив в этом Россию. Об этом говорится в его письменном заявлении, который распространила пресс-служба американского департамента.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«США решительно осуждают сегодняшний ракетный удар России по украинскому порту Одесса», — говорится в сообщении.

Также Блинкен без каких-либо доказательств обвинил российскую сторону в том, что она пыталась этим якобы «ударом» лишить Киев «экономической жизнеспособности».

«Данное нападение ставит под серьезное сомнение приверженность России соблюдению вчерашней сделки и подрывает усилия ООН, Турции и Украины по доставке жизненно важного продовольствия на мировые рынки», — утеврждается в заявлении госсекретаря.

Также он возложил на Москву ответственность «за усугубление международного продовольственного кризиса», добавил, что Россия якобы «должна прекратить свою агрессию» и «полностью выполнить договоренность, на которую дала свое согласие». При этом Блинкен не уточнил, что именно он имеет ввиду.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен заявила, что в результате достижения соглашения по вывозу зерна операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из России уменьшатся.