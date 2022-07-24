Москва, 24 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. О том, что печень не справляется с работой, может свидетельствовать болезненный зуд в руках и ногах, который усиливается перед сном, рассказала врач-гепатолог Алла Южнова.

Печень (зарисовка)

Указывать на начальную стадию болезни могут боль в области живота и чувство распирания в правом боку, а беспричинный болезненный зуд в конечностях — тоже может быть опасным симптомом развития заболевания.

«Зуд, связанный с неалкогольной жировой болезнью печени, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые начинают расчесывать стопы ноги или ладони», — рассказала гепатолог порталу «МедикФорум».

Она призвала также обратить внимание на образ жизни и скорректировать его при необходимости, в группе риска — люди с лишним весом.