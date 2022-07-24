Калуга, , 09:02 — REGNUM В Калужской области за последние сутки новые очаги высокопатогенного гриппа птиц не зарегистрированы, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на специальную противоэпизоотическую комиссию региона.

Активизированы темпы утилизации домашних птиц на территориях, где введен карантин Пресс-служба правительства Калужской области

В области активизировали темпы утилизации домашних птиц на территориях, где введен карантин. По состоянию на 16 часов 23 июля бескровно убито 53% от общего числа поголовья, подлежащего изъятию. Усилен контроль за работой ярмарок и публикациями объявлений частных лиц о продаже домашней птицы, чтобы оперативно пресекать незаконную торговлю.

Купированием 12 очагов в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги занимаются специалисты ветслужбы, органов местного самоуправления, полиции и МЧС.

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