Калуга, 24 июля 2022, 09:02 — REGNUM В Калужской области за последние сутки новые очаги высокопатогенного гриппа птиц не зарегистрированы, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на специальную противоэпизоотическую комиссию региона.
В области активизировали темпы утилизации домашних птиц на территориях, где введен карантин. По состоянию на 16 часов 23 июля бескровно убито 53% от общего числа поголовья, подлежащего изъятию. Усилен контроль за работой ярмарок и публикациями объявлений частных лиц о продаже домашней птицы, чтобы оперативно пресекать незаконную торговлю.
Купированием 12 очагов в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги занимаются специалисты ветслужбы, органов местного самоуправления, полиции и МЧС.
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