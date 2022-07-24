Калуга, 24 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Калужской области за последние сутки новые очаги высокопатогенного гриппа птиц не зарегистрированы, сообщает 24 июля корреспондентИА REGNUMсо ссылкой на специальную противоэпизоотическую комиссию региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Активизированы темпы утилизации домашних птиц на территориях, где введен карантин

В области активизировали темпы утилизации домашних птиц на территориях, где введен карантин. По состоянию на 16 часов 23 июля бескровно убито 53% от общего числа поголовья, подлежащего изъятию. Усилен контроль за работой ярмарок и публикациями объявлений частных лиц о продаже домашней птицы, чтобы оперативно пресекать незаконную торговлю.

Купированием 12 очагов в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги занимаются специалисты ветслужбы, органов местного самоуправления, полиции и МЧС.