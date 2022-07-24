Луганск, , 08:22 — REGNUM Город Красный Луч в ЛНР обстрелян со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом 24 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

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Обстрел зафиксирован в 01:45 по местному времени. Всего по городу было выпущено 6 ракет, отмечается в сообщении.

23 июля ВСУ выпустили 10 снарядов «натовского» калибра по населенному пункту Доломитное в ДНР.