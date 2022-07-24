Пекин, , 08:15 — REGNUM Запуск лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской орбитальной станции «Тяньгун» запланирован на 24 июля. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на данные Управления программы космических пилотируемых полетов КНР.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Старт будет проводиться с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань. Модуль будет выведен на орбиту ракетой-носителем Long March 5B.

Базовый модуль орбитальной станции «Тяньгун» был запущен в апреле 2021 года. В 2022 году в Китае рассчитывают запустить два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», что позволит завершить строительство станции.

5 июня 2022 года на станцию «Тяньгун» прибыл пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14». Корабль доставил на станцию космонавтов Чен Дуна, Лю Яна и Цай Сюжэ, которые должны пробыть на станции до конца года.

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