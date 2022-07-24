Пекин, 24 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Запуск лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской орбитальной станции «Тяньгун» запланирован на 24 июля. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на данные Управления программы космических пилотируемых полетов КНР.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Старт будет проводиться с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань. Модуль будет выведен на орбиту ракетой-носителем Long March 5B.

Базовый модуль орбитальной станции «Тяньгун» был запущен в апреле 2021 года. В 2022 году в Китае рассчитывают запустить два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь», что позволит завершить строительство станции.

5 июня 2022 года на станцию «Тяньгун» прибыл пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14». Корабль доставил на станцию космонавтов Чен Дуна, Лю Яна и Цай Сюжэ, которые должны пробыть на станции до конца года.