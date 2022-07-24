Киев, , 08:14 — REGNUM Воевавшая на стороне киевского режима группа наёмников из США, Канады и Швеции погибла в Донбассе. Об этом 24 июля сообщает издание Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» — Руслана Мирошниченко.

Александр Дейнека. Наемник интервентов Марина Александрова © ИА REGNUM

По его словам, в Донбассе погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, а также представитель Канады Эмиль Антуан и Эдвард Патриньяни из Швеции.

Также источник уточнил, что все четверо названных лиц являлись членами «сил специальных операций» территориальной обороны ВСУ и погибли 18 июля в ходе обстрела села Григорьевка.

Кроме того, Мирошниченко указал, что наёмники должны были «занять огневые позиции», чтобы мешать переправе российских военных через реку, однако «попали в засаду» и погибли при обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое — ранены.