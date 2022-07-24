Донецк, 24 июля 2022, 08:13 — REGNUM Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 8 снарядов. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.45 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские боевики обстреляли три района города Донецка, столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).
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