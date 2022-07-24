Гвадалахара, Мексика, , 08:08 — REGNUM Как минимум один человек погиб, семеро получили травмы в результате мощного взрыва газа в жилом доме в мексиканском штате Халиско. Об этом 23 июля сообщает управление по чрезвычайным ситуациям штата в своём Twitter.

Взрыв

ЧП произошло в городе Гвадалахара, столице штата Халиско. Взрывом были повреждены пять зданий и три автомобиля, семь человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Специалисты начали расследование обстоятельств взрыва, его предварительной причиной названа утечка бытового газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на газопроводе нефтегазовой корпорации Pemex в мексиканском штате Веракрус.

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