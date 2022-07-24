Пермь, , 07:54 — REGNUM Фестиваль «Лето Jazz», приуроченный к 100-летию российского джаза, стартовал на главной набережной Перми 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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Программа фестиваля открылась выступлением джаз-бэнда под управлением заслуженного артиста России Евгения Манцирина. Также в концерте приняли участие группа LRK TRIO и певицы Татьяна Лекомцева, Юлия Дьячковская.

Вечерняя часть первого дня фестиваля прошла в частной филармонии «Триумф». Перед гостями фестиваля выступил московский квартет Сергея Манукяна, который сотрудничал с Фрэнком Заппой и группой Blood, Sweet and Tears. Вечер продолжился выступлением трио Jukebox Trio, в которое входят братья Владимир и Илья Ивановы и Гарри Краулис.

В июне 2022 года в Москве прошёл масштабный музыкальный фестиваль Moscow Jazz Festival, посвящённый столетию отечественного джаза. В работе масштабного фестиваля приняли участие более 700 артистов.

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