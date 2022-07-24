Москва, 24 июля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может закончится в связи с появлением подвида штамма «Омикрон», который был назван «Кентавр» и представляет собой «живую вакцину». Об этом 23 июля рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Эксперт пояснил, что новый вариант «Омикрона» гораздо заразнее предыдущих и поэтому способен быстро «проиммунизировать» всех жителей России. После этого пандемия, по словам Жемчугова, закончится сама собой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 39% жителей России готовы повторно вакцинироваться от коронавируса, а 36% не готовы поставить прививку повторно.