Москва, , 07:24 — REGNUM Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Байконур в интересах иностранного заказчика запланирован на август 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, пуск состоится в первой декаде следующего месяца. Подробная информация о запуске не раскрывается.

Ранее в Центре им. Хруничева сообщали, что на осень 2022 года планируется запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М». Пуск также будет проводиться на коммерческой основе в интересах иностранного заказчика.

Первоначально в Роскосмосе планировали провести около 30 пусков в 2022 году. После введения антироссийских санкций странами Запада Россия отказалась от сотрудничества с рядом европейских компаний. В частности, были отменены планируемые пуски спутников британской компании OneWeb.

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