Афины , 24 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Предвыборный плакат со словами «Россия права» представил экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис. Об этом 23 июля сообщил греческий новостной сайт Pronews. gr.

Греция

Уточняется, что Лафазанис приготовил плакат для продвижения своей новой партии Демократическое движение национального освобождения (ДИКЕА).

«Россия права, США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю пропасти, уничтожают Европу, разоряют и калечат Грецию», — написано на плакате вверху. Кроме того, на плакате фотография самого Лафазаниса размещена рядом с крупной буквой Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.

В нижней части плаката расположен призыв: «Сбросьте прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»

Как отметил сам Лафазанис, цель его новой партии — изменение политики Греции, отменить все антироссийские санкции и заключить стратегический союз с Россией. По мнению политика, Россия полностью права в ситуации на Украине и поэтому должна победить, ради мира в Европе и мира на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.