Челябинск, 24 июля 2022, 06:41 — REGNUM В Челябинске 15-летняя Екатерина Юльтимирова удостоилась признательности со стороны государственных структур за спасение двухлетней девочки. Об этом пишут СМИ.
Так, глава Металлургического района города Сергей Кочетков вручил ей благодарность за проявленные смелость и самоотверженность. Также участие в торжественной церемонии приняли руководство школы=интерната №3, председатель районного Совета депутатов Алексей Четвернин, представители областного уполномоченного по правам ребёнка и органов полиции. Кроме того, благодарность девушке вручил глава областного управления СКР Пётр Решетников.
Отметим, новости о награждении героини обсуждают пользователи социальных сетей. Одна из них, Лариса К., считает, что было бы действительно хорошо, если бы чиновники приняли бы участие в дальнейшей её судьбе, подсказали, помогли получить профессию. «Девочка неравнодушная и смелая, таким надо помочь!» — сказала гражданка.
Как сообщало ИА REGNUM, подвиг Екатерина совершила 14 июля. Во дворе пятиэтажного дома на улице Дружбы она гуляла вместе со с подругами и заметила, что в окне третьего этажа стоит маленькая девочка, которая облокотилась на москитную сетку. Когда девочка начала падать, что Екатерина успела вовремя среагировать и поймать её на лету.