Челябинск, 24 июля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Челябинске 15-летняя Екатерина Юльтимирова удостоилась признательности со стороны государственных структур за спасение двухлетней девочки. Об этом пишут СМИ.

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Так, глава Металлургического района города Сергей Кочетков вручил ей благодарность за проявленные смелость и самоотверженность. Также участие в торжественной церемонии приняли руководство школы-интерната №3, председатель районного Совета депутатов Алексей Четвернин, представители областного уполномоченного по правам ребёнка и органов полиции. Кроме того, благодарность девушке вручил глава областного управления СКР Пётр Решетников.

Отметим, новости о награждении героини обсуждают пользователи социальных сетей. Одна из них, Лариса К., считает, что было бы действительно хорошо, если бы чиновники приняли участие в дальнейшей её судьбе, подсказали, помогли получить профессию. «Девочка неравнодушная и смелая, таким надо помочь!» — сказала гражданка.

Как сообщало ИА REGNUM, подвиг Екатерина совершила 14 июля. Во дворе пятиэтажного дома на улице Дружбы она гуляла вместе с подругами и заметила, что в окне третьего этажа стоит маленькая девочка, которая облокотилась на москитную сетку. Когда девочка начала падать, Екатерина успела вовремя среагировать и поймать её на лету.