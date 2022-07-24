Вашингтон, 24 июля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Китай и Иран придерживаются российской точки зрения на ситуацию вокруг Украины. Такое заявление сделал обозреватель Марк Эпископос в своей статье для американского журнала National Interest.

Флаг США

Журналист указал, что об этом свидетельствует поездка президента России Владимира Путина в Иран, где он встретился с лидером страны Ибрахимом Раиси и с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению Эпископоса, поездка Путина помола увидеть важный и при этом «тревожный феномен» для западного мира. Обозреватель поясняет, что политики Европы и США непрестанно делают попытки выстроить единый фронт мировых держав против Кремля, не учитывая, что есть и другая точка зрения на украинский конфликт.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — отметил публицист.

Журналист указывает, что неделю российской дипломатии завершила сделка по украинскому зерну, которая, по мнению большинства экспертов, была призвана показать всю несостоятельность западной кампании по политической и экономической изоляции Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии встревожены в связи с расширением военного сотрудничества между Россией и Китаем и заявили, что изолированная санкциями Москва может еще больше сблизиться с Пекином.