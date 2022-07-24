Екатеринбург, 24 июля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Свердловской области женщина и двое детей получили травмы в результате ДТП. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл днём 23 июля на территории Каменского городского округа в селе Рыбниковское. По предварительным данным, столкнулись автомашины «Лада 217 230» и «ВИС 234 700-30», совершавшей обгон «Лады».

Травмы получили 35-летняя женщина и её дети 8-ми и 11-ти лет. Их доставили в больницу Каменска-Уральского с разными травмами.