Штат Калифорния, США, 24 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Более шести тысяч человек должны эвакуироваться из-за крупного лесного пожара в американском штате Калифорния. Об этом 23 июля сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

Как уточнил представитель Национального леса Сьерра-Леоне Дэниэл Паттерсон, предписание эвакуироваться получили более шести тысяч человек, проживающих в малонаселённой сельской местности.

Пожар начался 22 июля недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоса у Йосемитского национального парка, и за несколько часов разросся до 26,5 кв. км. К борьбе с огнём были привлечены более 400 сотрудников пожарной охраны, были задействованы бульдозеры и другая спецтехника, а также вертолёты и самолёты.

Из-за пожара произошло отключение энергоснабжения в более, чем 2 тыс. домов и организаций.

Управление Калифорнии по лесному хозяйству и пожарной охране указывает, что пожар признан одним из крупнейших природных пожаров на территории штата Калифорния в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мощные лесные пожары стали в Европе практически нормой: они происходят чаще, остановить их гораздо труднее.