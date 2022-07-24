Вашингтон, 24 июля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. «Нищей страной», вынужденной просить о помощи, назвал США экс-американский лидер Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 23 июля, выступая на студенческой конференции во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, США всего за два года, в течение которых у власти находится действующий глава Белого дома Джозеф Байден, превратились в слабую страну, которую в мире уже никто не уважает. Как заявил Трамп, из страны, которая два года назад была энергонезависима и приближалась к тому, чтобы в данной сфере стать мощнее Саудовской Аравии и России, США превратились в нищую страну, молящую о помощи.

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире, просящим о помощи», — отметил экс-президент США.

Трамп добавил, что при его администрации, у США была величайшая в мире экономика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг одобрения президента США Байдена упал до 36% — это самый низкий показатель за все 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Популярность Байдена стала понижаться из-за всплеска инфляции, которая в июне выросла до 40-летнего максимума и составила 9,1%.