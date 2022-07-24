Москва, , 05:18 — REGNUM Гастроли по России запланировала уехавшая в июне в США группа Little Big. Об этом 23 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Афиша».

Обложка сингла Little Big «UNO» (2020) Warner Music Russia

Коллектив, который позиционирует себя как «панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», планирует начать своё турне по России с концерта в городе Светлогорске в Калининградской области. Первый концерт запланирован на конец августа в «Янтарь-холле».

Всего музыканты собираются выступить в 25 городах России и завершить турне в декабре концертом, который состоится в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, группа Little Big была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году её лидеров Ильёй Прусикиным. В июне текущего года группа выпустила видеоклип с антивоенным сюжетом Generation Cancellation, в описании к которому музыканты призвали остановить спецоперацию на Украине. После выхода видеоклипа на сайте группы Little Big появилась информация о том, что её участники теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.

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