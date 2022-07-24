Москва, 24 июля 2022, 05:18 — REGNUM Гастроли по России запланировала уехавшая в июне в США группа Little Big. Об этом 23 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Афиша».

Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)
Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)
Warner Music Russia

Коллектив, который позиционирует себя как «панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», планирует начать своё турне по России с концерта в городе Светлогорске в Калининградской области. Первый концерт запланирован на конец августа в «Янтарь-холле».

Всего музыканты собираются выступить в 25 городах России и завершить турне в декабре концертом, который состоится в Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт».

Напомним, группа Little Big была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году её лидеров Ильёй Прусикиным. В июне текущего года группа выпустила видеоклип с антивоенным сюжетом Generation Cancellation, в описании к которому музыканты призвали остановить спецоперацию на Украине. После выхода видеоклипа на сайте группы Little Big появилась информация о том, что её участники теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники группы Little Big уехали из России