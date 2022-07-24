Каракас, , 04:51 — REGNUM Пожар в частном доме унёс жизни шестерых детей и четверых взрослых в венесуэльском штате Сулия. Об этом 23 июля сообщает газета El Nacional.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Возгорание произошло рано утром 22 июля в деревянном частном доме в муниципалитете Хесус-Мария-Семпрум. Дом, построенный из древесины и крытый цинковыми листами, выгорел полностью за очень короткое время. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось спасти 16-летнего подростка и владельца дома.

Отмечается, что в доме жили иммигранты из Колумбии. В результате пожара погибли десять человек, в том числе беременная женщина и шестеро детей. Двум погибшим детям было по три года, ещё двум 11 лет и пять лет и ещё одному два года. Также погиб грудной младенец.

Пострадали три человека: спасённые подросток и хозяин дома, а также 37-летний сотрудник пожарной охраны муниципалитета. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами разной степени в центральную больницу Сан-Кристобаля.

В настоящее время судебно-медицинская комиссия и пожарная служба муниципалитета проводят необходимые экспертизы для установления причин пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении человека пожарными из горящего частного дома в Новосибирске.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные спасли человека из горящего дома в Новосибирске