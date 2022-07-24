Сочи, Краснодарский край, 24 июля, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Большое количество личных автомобилей было повреждено в результате подтопления улиц в связи с сильным залповым ливнем в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 24 июля сообщил журналистам замначальника УВД по городу Сочи Александр Папанов.

chiz50 Ливень

Как уточнил Папанов, весь повреждённый автотранспорт сотрудники УВД оформят надлежащим образом, после чего граждане смогут забрать свои автомобили.

Сильный ливень обрушился на город Сочи в ночь на 24 июля, реки Хоста, Мацеста, Кудепста и Бзугу вышли из берегов. Как сообщали очевидцы, на улицах в Центральном районе города автомобили плыли по улице, снесённые потоком воды. Жители города в социальных сетях, в том числе в телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского, жаловались на то, что стихия полностью разрушила автомобиль, а находившиеся в салоне документы уничтожены водой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти города-курорта Сочи планируют полностью ликвидировать последствия сильного ливня к утру 24 июля.